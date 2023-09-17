На Бахмутском направлении сейчас находится 52 тысячи российских оккупантов. Всего на Восточном направлении Россия сосредоточила около 150 тысяч военных и тысячи единиц техники.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении 52 тысячи личного состава россиян и примерно 274 танка более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 систем реактивного залпового огня", - сказал Евлаш.

Также он сообщил, что Украина имеет успехи на южном направлении. Евлаш отметил, что потери россиян на востоке превышают украинские в 7-8 раз.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута в Донецкой области.

Также продолжаются тяжелые бои за Клещеевку под Бахмутом.

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