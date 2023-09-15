Сообщение белорусского полка Калиновского, воюющего за Украину, об освобождении Клещеевки под Бахмутом оказалось ошибочным.

Об этом сообщает пресс-служба полка в своем Telegram-канале.

Белорусы уточнили, что бои за Клещеевку продолжаются.

Также полк Калиновского принес извинения за сообщение об освобождении населенного пункта.

Напомним, Клещеевка находится севернее Андреевки, об освобождении которой Генштаб ВСУ сообщал накануне.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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