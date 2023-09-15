Подразделение белорусов в составе ВСУ полк Калиновского заявляет об освобождении Клещеевки под Бахмутом.

Об этом сообщается в телеграм-канале полка.

Подразделение также опубликовано видео, на котором медики полка Калиновского входят в село. Подробности военные пообещали привести позже. В посте лишь говорится, что село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им.Никиты Крюцова.

Военное командование Украины информацию об освобождении Клещеевки пока не подтверждало.

Клещеевка находится севернее Андреевки, об освобождении которой Генштаб ВСУ сообщал накануне.

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