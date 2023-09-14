Заместитель министра обороны Анна Маляр после опровержения 3-й отдельной штурмовой бригадой (ОШБр) ее заявления об освобождении села Андреевки под Бахмутом отредактировала свой пост в телеграм-канале.

Теперь об освобождении населенного пункта речи не идет, а говорится, что в Андреевке ситуация "очень тяжелая" и "держим кулаки за наших".

Позже Маляр написала еще один пост, в котором заявила, что опубликовала сообщение об освобождении Андреевки после согласования с военными, но произошел "коммуникационный сбой"».

"Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определенный успех, и сейчас продолжаются тяжелые бои", - написала она.

Напомним, Маляр написала, что "Андреевка наша", однако 3-я отдельная штурмовая бригада, которая воюет сейчас на бахмутовском направлении, сообщила, что заявление чиновницы является "ошибочным и преждевременным".

"Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в записи подразделения в Телеграм.

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