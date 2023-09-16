Третья Отдельная штурмовая бригада показала кадры освобождения Андреевки под Бахмутом. Видео
Третья Отдельная штурмовая бригада показала кадры боев за Андреевку под Бахмутом, об освобождении которой вчера объявил Генштаб ВСУ.
Видео 3-я ОШБр опубликовала в Telegram.
"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, кишащем россиянами", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Генштаб ВСУ подтвердил освобождение села Андреевка к югу от Бахмута.
Ранее о взятии села заявляла замминистра обороны Анна Маляр, но ее опровергла воюющая в Андреевке 3-я ОШБр. После чего Маляр отредактировала свое сообщение и написала, что бои за село продолжаются.
Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку к югу от Бахмута длятся уже несколько месяцев.
Сегодня в Генштабе сообщили, что Силы обороны добились успеха в районе Клещеевки Донецкой области и в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.
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