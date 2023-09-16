За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Россия нанесла 59 авиаударов и 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении войска РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВС Украины в районах Ягидного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны добились успеха в районе Клещеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В результате штурмовых действий имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ подтвердил освобождение села Андреевка к югу от Бахмута.

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