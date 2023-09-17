За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. РФ нанесла 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершила более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны вытесняют противника с занимаемых позиций в районе Клещеевки .

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны проводят штурмовые действия.

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.

Напомним, вчера третья Отдельная штурмовая бригада показала кадры освобождения Андреевки под Бахмутом.

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