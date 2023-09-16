В 47-й бригаде "Магура", которая была главной ударной силой ВСУ в начале контрнаступления на юге, сменилось командование.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на свои источники.

По информации источника, подполковник Александр Сак был снят с командирской должности. Вместо него бригаду возглавит полковник Александр Павлий.

Официально в Вооружённых силах этого не подтверждали.

Известно, что в начале июня "Магура" первой атаковала российские позиции в районе Работино, но понесла существенные потери в людях и технике в первые же дни контрнаступления, не добившись прорыва российской линии обороны.

А в июле со скандалом из подразделения уволился главный сержант бригады Маркус.

Данное подразделение было укомплектовано БМП "Брэдли" и танками "Леопард", её бойцы проходили военную подготовку на Западе.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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