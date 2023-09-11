В Одессе командир тыловой части захотел себе бронированный "мерседес".

Об этом рассказал журналистам глава ОВА Олег Кипер.

“Ко мне пришло письмо передать в какую-то часть "мерседес" бронированный. Я спросил, зачем в тылу кому-то "мерседес" бронированный. У командующего его нет, а у него будет", – сказал Кипер.

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Между тем война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

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