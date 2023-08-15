СБУ разоблачила командиров одной из бригад Нацгвардии, дислоцирующейся под Киевом, которые с первых дней войны незаконно выписали себе "боевых" премий на 14 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях. При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта. По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу. Их лица также установлены: командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты", - сказано в посте.

На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

В начале августа СБУ рассказывала о похожем случае. Тогда служба разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти миллион "боевых" премий.

А в апреле мы писали, что бывшая жена и дочь заместителя начальника воинской части в Ровенской области получали "боевые" выплаты, хотя не находились на передовой.