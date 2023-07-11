Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт на получение низшей должности из-за несогласия относительно применения и развития подразделения.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47-й бригады", – сказано в посте Маркуса в соцсети.

По его словам, он не может повлиять на ситуацию, поэтому считает целесообразным быть простым сержантом, чтобы стать поближе к солдатам в бою.

Высший офицерский корпус Маркус обвинил в некомпетентности, а заместителя командира бригады Ивана Шаламагу назвал "аморальным дегенератом".

Напомним, 47-я бригада с начала июня участвовала в наступлении на запорожском участке фронта и, по данным СМИ, понесла большие потери в живой силе и технике. Как писал корреспондент BILD, механизированная бригада потеряла в течение дня не менее двух танков Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

Между тем война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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