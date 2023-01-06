На фоне войны в Украине в немецком Бундесвере растет число военных, написавших рапорт на увольнение из рядов вооружённых сил. За 2022-й год число отказников выросло в 5 раз.

Об этом пишут издания группы Redaktions Netzwerk Deutschland со ссылкой на представителя министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ.

В минувшем году был подан 951 рапорт об отказе от военной службы, тогда как в 2021-м - 201.

Многие из желающих уволиться со службы обосновали свою просьбу тем, что, заключая контракт с Бундесвером, не ожидали, что начнется война, - имея в виду военное вторжение России в Украину и возможную эскалацию боевых действий с участием в них других стран, говорится в материале.

Ранее глава МИД Германии заявила о том, что с нынешней Россией у Европы не может быть нормальных отношений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.