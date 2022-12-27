Глава МИД Германии заявила о том, что с нынешней Россией у Европы не может быть нормальных отношений.

Об этом она рассказала в интервью румынскому порталу Digi24.

"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей.

Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе", - сказала Бербок.

Ранее Анналена Бербок высказалась против прекращения огня в Украине на условиях России (перемирие и прекращение огня на нынешней линии фронта).

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отказа от переговоров с Россией, несмотря на разногласия вокруг ситуации в Украине. По словам канцлера, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, станет возможно возобновить взаимодействие с Россией. Однако случится это "не сейчас", добавил он.

И это не единичный случай. Шоль неоднократно делал подобное заявление. Например, 12 декабря он заявил, что хочет сотрудничества с Россией после окончания войны в Украине. При этом Шольц не назвал конкретных примеров подготовки такого сотрудничества. Другие немецкие политики, в том числе премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС), призывали, в частности, вернуться к закупкам российского газа после войны.