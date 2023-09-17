Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "готовится к длительной войне в Украине". Также он выступил против перемирия и остановки огня.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

По словам Йенса Столтенберга, "большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались".

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе", – сказал генсек.

При этом, по его словам, в НАТО стремятся к "быстрому миру", но не ценой исчезновения Украины. Столтенберг считает, что "Украина в конце концов будет в НАТО".

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг данное предложение, назвав это нечестным диалогом и провокацией.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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