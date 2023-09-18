Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов не считает, что Россия сдастся, и что Украина сможет провести "парад победы в Москве".

Об этом глава украинской разведки заявил в интервью журналу The Economist.

Буданов "не ожидает, что его враг когда-нибудь сдастся по своему выбору", передает слова разведчика издание.

"По его словам, война была константой для России на протяжении всей ее истории", - говорится в публикации.

При этом "формула победы" Буданова следующая: "Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна когда-либо надеяться провести такой парад в Киеве".

Ранее мы приводили другие тезисы из интервью Буданова журналу The Economist, где речь шла о наступлении ВСУ, о Крыме и стратегии сдерживания российской агрессии.

В начале сентября глава ГУР высказал мнение, что война должна быть перенесена на территорию РФ.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня.