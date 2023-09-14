Правительство и вооруженные силы Германии не исключают, что военные действия в Украине могут продлиться до 2032 года.

Об этом заявил генерал-майор Бундесвера, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг, пишет австрийское издание Express.

По его словам, власти и военные Германии настраиваются на долгую войну и готовы предоставлять долгосрочную поддержку Киеву.

"Мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником Путина", - сказал Фройдинг, выступая на панельной дискуссии Фонда Виктора Пинчука.

По словам генерала, в прошлом помощника министра обороны ФРГ, победой Украины может считаться лишь выход на границы 1991 года с отвоеванием всех занятых Россией территорий.

"Поддержка Украины должна работать даже лучше в будущем. Нам придется лучше координироваться и ускорить выделение помощи до достижения полной победы", - сказал Фройдинг.

Ранее мы писали, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется на завершение войны в Украине в течение семи-восьми месяцев - то есть до конца следующей весны.

Между тем на днях президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готовится к длительной войне.