Министр обороны Италии Гвидо Крозетто надеется на завершение войны в Украине в течение семи-восьми месяцев - то есть до конца весны.

Об этом Крозетто заявил в комментарии газете la Repubblica.

"Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев. Это моя надежда", - сказал министр обороны Италии.

Он считает, что начать переговоры можно с прекращения огня.

Напомним, в конце июля Крозетто заявлял, что по поводу Украины может быть принято не военное, а политическое решение. По его словам, это связано с тупиковой ситуацией на фронте.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал примерные сроки, сколько еще будет длиться война, - 17 месяцев. Они истекают в январе 2025 года - в то время, когда состоится инаугурация президента США, которого будут избирать в ноябре 2024 года.

Также Подоляк и другие представители власти не раз заявляли, что Украина будет воевать с Россией, пока войска РФ не уйдут за границы 1991 года.

А на днях президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готовится к длительной войне.