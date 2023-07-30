Министр обороны Италии Гвидо Крозетто допустил, что по поводу Украины может быть принято не военное, а политическое решение. По его словам, это связано с тупиковой ситуацией на фронте.

Такое мнение чиновник высказал в интервью газете Corriere della Sera.

"Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас задуматься о длительных, если не очень долгих сроках (завершения войны - Ред.)... Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта", - заявил Крозетто.

Как он добавил, общественное мнение на Западе "проявляет все большую нетерпимость к конфликту и все меньше солидарности по отношению к пострадавшим".

"Мы живем в эпоху, когда если что-то мешает повседневной рутине, это заставляет нас забывать о таких ценностях, как свобода и демократия. И такое отношение имеет вес. И, как это ни парадоксально, это как раз один из элементов, который мог бы ускорить мирный процесс. Кроме того, приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США", - добавил министр.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал примерные сроки, сколько еще будет длиться война - 17 месяцев. Они истекают в январе 2025 года - как раз когда состоится инаугурация президента США, которого будут избирать в ноябре 2024 года.

Также он и другие представители власти не раз заявляли, что Украине будет воевать с Россией, пока войска РФ не уйдут за границы 1991 года.