Настроения в Украине ухудшаются из-за высоких потерь и перспектив затяжной войны.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, один из офицеров ВСУ не под запись рассказал о потерях, которые понесла его рота в ходе атаки через минные поля россиян. По его словам, тем, кто заменил павших, не хватало подготовки и мотивации.

"И если война затянется ещё на один или два года, нагрузка на ограниченные человеческие ресурсы Украины может стать огромной", - передаёт издание слова офицера.

"Возможно, самое большое отличие от 2022 года в том, что сейчас погибли так много людей", - заявил изданию нардеп Дмитрий Наталуха.

"Каждый второй человек теперь знает кого-то, кто погиб в боях. Я потерял счёт своим друзьям, которые погибли", - сказал депутат.

Военный медик Алина Михайлова заявила, что после таких потерь для неё уже "никогда не будет победы", поскольку "люди, которых мы потеряли, не будут рядом с нами".

"Это печальная реальность. Победы, которой я так жаждала, никогда не будет. Нам не с кем будет это отпраздновать. Победа будет достигнута очень дорогой ценой, потому что победа будет измеряться жизнями людей. Людей, о которых вы читаете в некрологах каждый день", - сказала Михайлова.

Ранее военком Полтавской области озвучил цифры, по которым на каждые сто мобилизованных оставались в строю по 10-20 человек.

Перед этим военный медик заявила о больших потерях ВСУ и назвала условие для победы Украины.