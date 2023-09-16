Из каждых 100 человек, мобилизованных осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные - это погибшие, раненые и выведенные из строя.

Об этом заявил начальник Полтавского областного ТЦК Виталий Бережной, выступая вчера на 39-й сессии Полтавского горсовета, пишет издание "Полтавщина".

По его словам, Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области - она выполнила план Генштаба всего на 13%.

Кроме этого, Бережной сообщил, что в скором времени в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов "всесторонне помочь этому процессу" и усилить мобилизационные процессы.

В частности, он призвал развернуть в Полтаве участки по оповещению военнообязанных.

Снайпер ВСУ Константин Прошинский (с позывным "Дед") прокомментировал заявление полтавского военкома.

"На самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше (осталось в строю - Ред.)", - заявил воюющий под Бахмутом боец.

"Страна" публиковала мнение снайпера ВСУ Константина Прошинского о ситуации на фронте, мобилизации и перспективах окончания войны.

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