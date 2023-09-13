Несмотря на то, что законопроект Фёдора Вениславского, который сужает право студентов на отсрочку от мобилизации, ещё не принят, территориальные центры комплектования уже перестали согласовывать отсрочки для студентов, которые подпадут под этот документ в случае его принятия.

О таком прецеденте сообщила доцент житомирского Университета имени Ивана Франко Елена Овдиюк у себя в Фейсбуке.

По её словам, Житомирский ТЦК отказал в отсрочке от мобилизации студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза, ссылаясь на проект Вениславского. Студенту вручили повестку и отправили его на медкомиссию.

В комментариях к сообщению Елены Овидюк другие представители педагогического сообщества пишут, что это не единичный случай.

"Студенты 30+ пришли в военкомат обновить документы (обменять приписное на военный билет). Но ТЦК им вручили повестку вместо отсрочки", — пишут работники вузов в комментариях.

"Нельзя в ТЦК ходить без адвоката, это золотое правило", — пишут другие комментаторы.

Ранее законопроект Вениславского уже раскритиковали в комитете Рады по евроинтеграции.

Перед этим Вениславский заявлял о запрете выезда мобилизованным женщинам, но вскоре опроверг свои же слова.