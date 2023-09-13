Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов, судя по всему, намерен писать кандидатскую диссертацию по политологии. Он поступает на аспирантуру ровенского университета "Острожская академия" по специальности "Политология".

Информацию подтвердил "Суспильному" ректор заведения Игорь Пасечник. Хотя говорит, что приказа о зачислении еще нет.

Буданов указан в рейтинговой таблице вуза. Форма обучения - вечерняя.

"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. У нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", - сказал Пасечник.

В 2007 году Буданов окончил Одесский институт сухопутных войск.

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова с генерал-майора до генерал-лейтенанта.

На должность главы ГУР Минобороны Буданов был назначен 5 августа 2020 года.