В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором студентам-контрактникам, которые добровольно пойдут в армию, предлагается сделать бесплатным дальнейшее получение образования.

Документ внёс "Слуга народа" Георгий Мазурашу, часто регистрирующий броские законопроекты, которые, впрочем, редко набирают голоса в парламенте.

"Предложенные изменения, в частности, могут способствовать тому, что учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства в виде обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования", — написал депутат в пояснительной записке.

Депутат предложил внедрить данную норму для соискателей профессионального высшего образования, ассистентов-стажёров, аспирантов и докторантов.

Перед этим Мазурашу подавал в Раду законопроект, который, как говорили эксперты, ударит по педагогам и превратит военнообязанных в дешёвую рабсилу. Основная новация, которую предлагал нардеп, — возможность официально отказаться от мобилизации по личным или религиозным основаниям.

На днях мы публиковали текст законопроекта об отмене отсрочки от мобилизации для студентов.