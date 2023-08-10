Законопроект №9566 об освобождении от мобилизации тех, кто не желает воевать, содержит целый ряд скандальных нововведений.

Автором законопроекта является депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Основная новация, которую предлагает нардеп, - возможность официально отказаться от мобилизации по личным или религиозным основаниям (граждан, подавших письменное заявление об отказе от мобилизации, могут привлечь к общественным работам оборонного характера).

Но именно эта новация наиболее невыполнимая и требует доработки, ведь законопроект не регулирует вопрос о зачислении периода выполнения работ оборонного характера в страховой и трудовой стаж, также не поясняется о каких именно работах идет речь и где именно они будут проводиться.

Как пояснил адвокат Ростислав Кравец, если норма будет принята, то военнообязанных могут фактически превратить в дешевую рабсилу, ведь им будут платить минимальную зарплату - а это 6700 гривен.

При этом остальные новации законопроекта, в случае если он будет принят, только ужесточат мобилизационные мероприятия в Украине.

Например, Мазурашу предлагает изменить норму об общественных работах, которые имеют оборонный характер. Он предлагает привлекать к таким работам лиц, состоящих в запасе, но не призванных на военную службу, если они официально трудоустроены менее, чем на 0,75% ставки. Эта норма, например, может ударить по педагогическому составу, который зачастую трудоустроен на пол ставки. Также предлагается привлекать к работам оборонного характера предпринимателей, которые не платят вовремя налоги.

Например, законопроектом вводится обязанность (а не право) призывников, военнообязанных и резервистов явиться в течение семи суток по месту нахождения на военном учете в ТЦК в случае объявления общей мобилизации для уточнения учетных данных.

При этом расширяются полномочия Национальной полиции - она сможет доставлять нарушителей правил военного учета, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации - в ТЦК. По законопроекту ТЦК подает в полицию соответствующее обращение, а дальше полиция должна доставить такого нарушителя в ТЦК.

Также проект возлагает обязанность на ЖЭКи и ОСМД подавать в ТЦК сведения о призывниках и военнообязанных, а также полномочия вручать призывникам и военнообязанным повестки о вызове в ТЦК и "содействовать" прибытию по вызову. Сейчас вопрос вручения повесток ЖЭКами и ОСМД регулируется постановлением Кабмина и не является обязанностью должностных лиц таких домовых управлений.

Ужесточается также военно-транспортная повинность. В проекте сказано, что изыматься для военных нужд не может автомобиль, если это единственное транспортное средство, которым владеет гражданин.

Меняется формулировка по квартирно-военной повинности. Депутат предлагает, чтобы помещения, в которых проживают граждане, могло передаваться Вооруженным силам, если его площадь превышает "площадь, которая не подлежит налогообложению". То есть, по нынешнему законодательству под квартирную повинность могут попасть квартиры площадью от 60 кв. метров или дома площадью от 120 кв. метров.

Напомним, что ранее мы писали о том, что украинские мужчины штурмуют вузы ради отсрочки от мобилизации.