На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта представителя президента в парламенте Федора Вениславского, который предлагает отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования (это распространенная схема "откоса" от мобилизации).

Как оказалось, он предлагает отменить отсрочку также и для аспирантов. Кроме того, право на отсрочку теряют студенты, поступившие в ВУЗ после 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.

В случае принятия документа, отсрочка от мобилизации будет распространяться только на соискателей образования дневной или дуальной формы, которые получают образование выше того, что у них ранее было.

Еще одно условие - если обучение было начато человеком не позже года достижения 30-летнего возраста.

Также отсрочку получают докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Напомним, вчера в Верховную Раду Украины поступил законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования.