В Верховную Раду Украины поступил законопроект представителя президента в парламенте Федора Вениславского об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование.

Об этом сам Вениславский сказал в эфире телемарафона.

"Есть информация от Министерства образования и науки, что в 2019, 2020 и 2021 годах студентов в возрасте 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры примерно такие же - около 100 тысяч. Это означает, что около 60 тысяч человек решили воспользоваться возможностью, чтобы избежать мобилизации", - сообщил нардеп.

Поэтому, по его словам, он зарегистрировал законопроект, по которому те, кто решил получить второе образование после 30 лет, не смогут воспользоваться правом на отсрочку.

На сайте парламента документа еще нет.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Ранее мы детально рассказывали о схеме уклонения от мобилизации под условным названием "Студент".