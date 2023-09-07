Зеленский и Буданов опубликовали фото на фоне вертолета Ми-8, который посадил в Украине российский пилот
Президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов сфотографировались на фоне российского вертолета Ми-8, который, по заявлению ГУР, перегнал в Украину российский пилот.
Фото опубликовал Офис президента.
На снимке можно заметить, что вертолет находится в хорошем состоянии.
Напомним, российские военные паблики утверждали, что пилот по ошибке залетел на территорию Полтавской области, где был захвачен в плен, а остальные члены экипажа были убиты.
Журналист Артем Шевченко говорил, что операция ГУР МО под кодовым названием "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на тот момент самый современный советский Миг-21.
В Главном управлении разведки уже показали российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8. Его зовут Максим Кузьминов. 28-летний пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части 13984 в Приморском крае России.
Пилот рассказал, что ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, то перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.