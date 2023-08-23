Пропавший несколько недель назад российский вертолет Ми-8 оказался в Украине.

Об этом написал один из российских военных пабликов.

Как он утверждает, экипаж сбился с курса и по ошибке посадил вертолет на аэродроме Полтавы. Как только пилот понял, где он оказался, попытался взлететь, но был остановлен огнём с земли. Как заявляет паблик, выжил только командир экипажа.

Позже в ГУР подтвердили информацию о приземлении российского вертолета, добавив, что это была спецоперация разведки. И посадили вертолет не в Полтаве, а в Харьковской области.

"Официальная информация будет. Предварительно такая информация есть. Немножко надо подождать, ведется работа, и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут", - заверил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

СМИ пишут, что украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Предварительно сюда была вывезена и его семья. Борт приземлился в Украине, когда совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали для российских истребителей. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Также подтверждается, что члены экипажа кроме пилота были убиты.

Сообщается, что вертолет уже находится в Киеве.

Ранее мы публиковали видео, как ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 под Бахмутом.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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