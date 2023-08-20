Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что следующее заседание в формате "Рамштайн", уже 15-е по счету, состоится с 18 по 24 сентября в режиме офлайн. На встрече планируется продолжить обсуждение оборонной поддержки Украины.

Об этом глава Минобороны Украины сказал в интервью 24 каналу.

По его словам, приоритетом номер один остается вопрос усиления украинской противовоздушной обороны со всеми ее составляющими. Второй вопрос - это артиллерия и снаряжение к ней. А третий - это бронетехника всех видов.

Министр обороны добавил, что планируется и обсуждение будущей концепции Сил обороны Украины.

"Это означает, что наши партнеры тоже должны понимать, как им длинный горизонт планирования определять у себя: свои бюджеты, разгон своего производства", - пояснил Резников.

Напомним, недавно министр обороны назвал Украину "лучшим полигоном" для проверки западного оружия. По словам Резникова, в Украине западные союзники "на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать".

Ранее издание Politico писало, что акцент западной помощи Украине смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.