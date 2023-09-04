В Главном управлении разведки (ГУР) показали российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8. Его зовут Максим Кузьминов.

Видео появилось в эфире телемарафона.

Сообщается, что 28-летний пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части 13984 в Приморском крае России.

На видео Кузьминов рассказывает, что ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, то перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.

Накануне он, по его словам, получил гарантии безопасности и обещания денежного вознаграждения.

"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать мой перелет", - рассказал Кузьминов на видео.

Оказавшись рядом с границей, он передал свое местонахождение и перелетел в Украину, где "успешно приземлился".

При этом в самом же фильме говорится, что пилот при захвате вертолета спецназом был ранен.

Ранее российские военные паблики утверждали, что пилот по ошибке залетел на территорию Полтавской области, где был захвачен в плен, а остальные члены экипажа были убиты.

А журналист Артем Шевченко говорил, что операция ГУР МО под кодовым названием "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на тот момент самый современный советский Миг-21.