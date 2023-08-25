Журналист Артем Шевченко опубликовал фото российского вертолета Ми-8, который, как заявляется, посадил в Украине российский пилот в результате спецоперации ГУР.

По его словам, вертолет принадлежал полку, который базируется на Дальнем Востоке РФ.

Также журналист заявил, что операция ГУР МО под кодовым названием "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на тот момент самый современный советский Миг-21.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Предварительно сюда была вывезена и его семья. Борт приземлился в Украине, когда совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали для российских истребителей. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Утверждалось, что члены экипажа, кроме пилота, были убиты.

Ранее мы публиковали видео, как ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 под Бахмутом.

Также заявлялось о поражении российского вертолета в районе Работино под Запорожьем.