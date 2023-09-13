Законопроект о лишении прав на отсрочку от армии соискателей второго высшего образования не соответствует европейскому праву.

Такой вердикт вынес комитет Верховной Рады по евроинтеграции в отношении проекта представителя президента в парламенте Федора Вениславского.

Комитет отметил, что данный законопроект нарушает принципы равенства и недискриминации.

В письме комитета говорится, что лица, которые упомянуты в законопроекте, имеют равные права и обязанности и должны "рассчитывать на одинаковое отношение в одинаковых случаях, без какого-либо деления по принципу возраста или уровня предыдущего полученного образования".

Напомним, недавно в Раду был внесен законопроект Вениславского, который предлагает отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования. Кроме того, право на отсрочку по нему теряют аспиранты и студенты, поступившие в ВУЗ после 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.

Министр образования Оксен Лисовый поддержал мобилизацию соискателей второго высшего образования, фактически обвинив их в уклонении от мобилизации.