Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов из-за границы не будет. В целом это "очень непростая процедура", но власти будут "думать, как сделать ее более гибкой".

Об этом заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту нужно обращаться и давать соответствующие документы о том, что личность скрывается от органов досудебного расследования, и после этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Но учитывая европейские стандарты, это может быть оспорено в суде Польши там, Болгарии и тд", - заявил Вениславский.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, который предлагает отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования (это распространенная схема "откоса" от мобилизации).

Ранее Страна объясняла, что вероятность воплощения в жизнь угроз властей массово экстрадировать военнообязанных украинцев, выехавших за границу, близка к нулю.

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