Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила продлить временную защиту для украинцев в ЕС.

Об этом она сказала, выступая в Европарламенте.

Урсула фон дер Ляйен озвучила предложение выделить дополнительные 50 миллиардов евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы в Украине. При этом она дала понять, что Украине предстоит поработать, отметив, что членство в Евросоюзе еще нужно заслужить.

"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ", - сказала она.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что новые страны примут в ЕС не ранее 2030 года.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

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