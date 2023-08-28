ЕС должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на открытии Международного форума в Словении. Его слова приводит газета Financial Times.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году. Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов", - сказал еврочиновник.

Первая встреча лидеров ЕС по поводу расширения состоится 6 октября в испанской Гранаде.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил, что вступление в ЕС Украины и других кандидатов зависит от выполнения ими всех требований.

В украинском же правительстве заявили, что Украина до октября не выполнит все семь условий ЕС для начала переговоров о вступлении.