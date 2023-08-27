Российский олигарх и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него введенные в прошлом году санкции. Такая просьба поступила в рамках первого крупного теста на то, будет ли ЕС поощрять значимые фигуры, публично прерывающие связи с Кремлем.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, адвокаты Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить ограничения через несколько дней после его заявления, в котором он осудил войну в Украине. Сообщается, что европейские чиновники обсудят обращение олигарха уже в следующем месяце.

Ограничения могут быть отменены по решению суда или если страны ЕС согласятся с наличием "убедительных доказательств" того, что физическое или юридическое лицо больше не подпадает под них, пояснил представитель Еврокомиссии.

Отметим, что недавно Волож выступил против вторжения РФ и заявил, что в Украине у него "живут друзья и родственники", и что он "в ужасе".

"Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - сказал бизнесмен.

В настоящее время Волож удаляет информацию о связях с Россией и указывает на своем персональном сайте, что является "израильским технологическим предпринимателем, родившимся в Казахстане".

По данным Forbes, состояние Воложа оценивается в 1,1 млрд долларов.

Ранее мы рассказывали о другом российском олигархе Олеге Тинькове, который раскритиковал войну в Украине. Сообщалось, что в 2022 году Кремль вынудил Тинькова продать его долю в банке "Тинькофф".

А спустя год Британия сняла с Тинькова санкции.