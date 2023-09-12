Украина готова внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский.

Об этом газете Financial Times заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Цель поправок - уже в этом году разблокировать соглашение с ЕС о начале переговоров о вступлении.

Языковые нормы могут изменить "при условии, что будет достигнут баланс с преподаванием на украинском".

"Этот вопрос стал самым большим потенциальным препятствием для начала официальных переговоров о членстве в ЕС с Киевом. Лидеры блока должны решить в декабре, начинать ли переговоры, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно угрожал наложить вето на процесс по вопросу прав меньшинств, обвиняя Киев в "венгрофобии", - говорится в статье.

По поводу языков обучения украинские чиновники на этой неделе начнут переговоры с Венгрией и Румынией.

При этом FT напоминает, что Венецианская комиссия при Совете Европы также считает, что Украина должна защищать языковые права русскоязычных. Но "Стефанишина ранее выражала уверенность, что ЕС не будет откладывать начало переговоров по этому вопросу".

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна гарантировать права национальных меньшинств.

Также президент Румынии Клаус Йоханнис попросил президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть принятый в Украине закон о нацменьшинствах.