Сегодня несмотря на выходной день в Верховной Раде появился проект изменений к закону о национальных меньшинствах. Его авторами в основном выступили "слуги народа": Александр Корниенко, Евгения Кравчук, Сергей Бабак, Никита Потураев и другие.

Проект внесли в связи с выводом Венецианской комиссии, которая предложила привести закон в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков.

В проекте сразу оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены.

"Права, свободы и обязанности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе", - говорится в тексте документа.

Какой орган будет определять такую необходимость ограничения прав, не сообщается.

Второе важное изменение: Кабмин будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения". О процентном соотношении не говорится, а значит, правительство сможет в ручном режиме регулировать присвоение такого статуса.

И только в населенных пунктах, которые получат этот статус, будут языковые послабления для нацменьшинств. В частности, для общения с органами власти и при использовании топонимических названий. Но и в подобных случаях методологию вводит Кабмин.

Еще одно послабление: в таких населенных пунктах разрешат распространение рекламы на языке нацменьшинств в объеме "не более, чем на государственном языке".

В пункте об образовании говорится, что государство будет гарантировать обеспечение бесплатными учебниками школьников, которые принадлежат к нацменьшинствам.

И главное в законопроекте: на русских его нормы распространяться не будут. В переходных положениях пропишут, что языковые послабления не распространяются на язык государства-агрессора - причем даже через пять лет после отмены этого статуса.

Напомним, в декабре Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который Рада приняла в том же месяце.

В июне Венецианская комиссия рекомендовала Украине пересмотреть уже вступивший в силу закон.