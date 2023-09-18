Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов дал развернутое интервью журналу The Economist.

Материал опубликован на сайте издания.

Основные тезисы из интервью главы украинской разведки:

Операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена еще до наступления зимы. При этом издание отмечает, что Буданов "не в настроении обсуждать продолжающееся контрнаступление" и считает, что есть еще больше месяца до наступления распутицы. Буданов признал, что Украина при контрнаступлении, "возможно, уже привлекла ограниченное количество сил своих резервных войск". Но Россия, по его мнению, уже тратит резервы, которые не планировала расходовать до конца октября. Глава ГУР считает, что у РФ "абсолютно нет стратегического резерва". Буданов считает, что российская экономика продержится только до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше". The Economist тут делает ремарку, что "доказательства, подтверждающие его утверждения, неоднородны". При этом глава разведки признает, что Украина рискует истощить и свои собственные ресурсы. "Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя", - заявил он. Буданов не согласен с теорией, что на Западе истощаются запасы оружия. "Пока еще абсолютно не предрешено, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами. Склады в западных странах не совсем пусты. Неважно, что кто-то говорит", - заявил глава ГУР. Украина работает над стратегией "сдерживания и возмездия" в случае возобновления ударов по украинской инфраструктуре зимой. "Пусть начнут. Они также получат ответ", - заявил Буданов.

Ранее Буданов говорил, что контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов.

Также глава ГУР считает, что война должна быть перенесена на территорию РФ.