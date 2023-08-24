Россия сбивает 60-70% украинских морских дронов, но и этого хватает, чтобы считать их эффективным оружием.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Давайте скажем так: это много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные причиненные потери, и цена такого дрона, и цена боевого корабля - несопоставимые, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Однако для них проблема - в тех 30%", - сказал Буданов.

По его словам, иногда дрон уничтожают уже рядом с российским кораблем, и тогда судно идет "на длительный ремонт".

"Например, история, когда морские скутеры зашли в акваторию бухты Севастополя. Известный был случай. Скутер уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось бы. Но от взрывной волны (поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд достаточно мощный) и от обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И корабль ушел на 3,5 месяца на ремонт. Три с половиной месяца простоял в доке", - сказал Буданов.

Он называет такие дроны эффективным оружием сдерживания, но не наступления.

"Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло - это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении вообще не ходят", - добавил Буданов.

Напомним, недавно украинская разведка показала видео работы морских беспилотников в Черном море.

Также мы публиковали видео поражения дроном российского катера в Херсонской области.