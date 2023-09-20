Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никто не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

На вопрос, возможно ли совершить прорыв до конца года, президент ответил: "Я думаю, никто не знает, правда".

"Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", - добавил он, отметив продвижение Украины на востоке.

Вероятно, имея в виду освобождение разрушенных сел Андреевка и Клещеевка под Бахмутом.

Напомним, 15 сентября Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Андреевки. Село теперь находится под постоянными обстрелами и попытками штурма армии РФ.

А 17 сентября командующий войсками Александр Сырский заявил, что Клещеевка зачищена от россиян. Также он сообщил, что на Бахмутском направлении украинские силы пробили линию обороны врага.

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении сейчас находится 52 тысячи российских оккупантов. Всего на Восточном направлении Россия сосредоточила около 150 тысяч военных и тысячи единиц техники.

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