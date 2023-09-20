В Украине продолжается война с РФ. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Россия продолжает атаки на Южном фронте.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его данным, россияне атаковали в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки - то есть проводили фланговые атаки на освобожденном ВСУ участке.

Сообщается, что украинская армия наносит РФ значительные потери, истощая ее.

Карты боевых действий в Украине

Под Бахмутом ВСУ продолжают штурмовые действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Армия РФ пытается отвоевать потерянные позиции в районе освобожденной Андреевки.

Также россияне устроили штурм севернее Бахмута - в районе Ягодного. Сообщается, что ВСУ там отбивают атаки.

Карты боевых действий в Украине

Напомним, на Западе считают, что ВСУ смогут развить контрнаступление и прорвать российскую оборону.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия. 

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