Россия продолжает атаки на Южном фронте.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его данным, россияне атаковали в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки - то есть проводили фланговые атаки на освобожденном ВСУ участке.

Сообщается, что украинская армия наносит РФ значительные потери, истощая ее.

Под Бахмутом ВСУ продолжают штурмовые действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Армия РФ пытается отвоевать потерянные позиции в районе освобожденной Андреевки.

Также россияне устроили штурм севернее Бахмута - в районе Ягодного. Сообщается, что ВСУ там отбивают атаки.

Напомним, на Западе считают, что ВСУ смогут развить контрнаступление и прорвать российскую оборону.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.