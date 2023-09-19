Вечером, 19 сентября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Произошло 15 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

– Бахмутском – западнее Ягодного,

– Марьинском – в районе Марьинки (10 атак),

– Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 9 ракетных и 67 авиаударов, совершила 40 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов. ПВО уничтожила 28 из 31 "Шахеда", которыми россияне атаковали украинскую территорию.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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