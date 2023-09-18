В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 сентября.

Информация появилась на странице украинского командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районе Клещеевки;

Марьинском – в районе Марьинки (10 атак);

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 17 ракетных и 33 авиаудара, совершила 26 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. ПВО уничтожила 17 крылатых ракет и 18 из 24 "Шахедов".

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении ВСУ пробили линию обороны врага.

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Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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