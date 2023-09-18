В ночь на 18 сентября россияне запустили по Украине 24 "Шахеда" в направлении Николаевской и Одесской областей. Из них сбито 18.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также украинские военные сбили все 17 крылатых ракет воздушного базирования, которые находились в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Напомним, в ночь на 18 сентября россияне вели обстрелы Херсонской области. Погибли два человека, трое получили ранения.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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