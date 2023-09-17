Ночная атака по Украине. Силами ПВО уничтожено 12 воздушных целей
Ночью 17 сентября Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Силами и средствами ПВО уничтожено 12 воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:
- Шесть "Шахедов", которые атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Все они были сбиты ПВО.
- Десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены из девяти самолетов Ту-95мс из района Энгельса. Из них сбито шесть.
Основное направление удара – юг Одесской области.
"Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области", - говорится в сводке.
Напомним, сегодня утром над Днепропетровской областью силами ПВО была уничтожена ракета.
Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.
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