Ночью 17 сентября Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Силами и средствами ПВО уничтожено 12 воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

Шесть "Шахедов", которые атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Все они были сбиты ПВО.

Десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены из девяти самолетов Ту-95мс из района Энгельса. Из них сбито шесть.

Основное направление удара – юг Одесской области.

"Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области", - говорится в сводке.

Напомним, сегодня утром над Днепропетровской областью силами ПВО была уничтожена ракета.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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