Россияне ударили по Харькову "Искандерами". Под обстрел попала промзона, ранены пять человек
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности сегодняшнего ракетного удара РФ по городу.
По его словам, прилёты были по промышленной зоне.
"Это промзона, которая находится в нашем городе. Есть пять раненых. Это гражданские люди, работавшие на этом предприятии. Они сейчас находятся в больнице", – сказал Терехов в эфире телемарафона.
Российские военные паблики утверждают, что удар наносился по Харьковскому бронетанковому заводу.
Украина этого не подтверждала.
Кроме того, начальник Следственного управления Главного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook сообщил, что по Харькову был нанесен удар "Искандерами".
"Искандерами по Холодногорскому району - враг атаковал утром. Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Разрушены стены, выбиты стёкла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", - говорится в сообщении.
Ранее войска РФ обстреляли автомобиль в Харьковской области, мужчина и женщина погибли на месте.
Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.