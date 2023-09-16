Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности сегодняшнего ракетного удара РФ по городу.

По его словам, прилёты были по промышленной зоне.

"Это промзона, которая находится в нашем городе. Есть пять раненых. Это гражданские люди, работавшие на этом предприятии. Они сейчас находятся в больнице", – сказал Терехов в эфире телемарафона.

Российские военные паблики утверждают, что удар наносился по Харьковскому бронетанковому заводу.

Украина этого не подтверждала.

Кроме того, начальник Следственного управления Главного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook сообщил, что по Харькову был нанесен удар "Искандерами".

"Искандерами по Холодногорскому району - враг атаковал утром. Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Разрушены стены, выбиты стёкла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", - говорится в сообщении.

Ранее войска РФ обстреляли автомобиль в Харьковской области, мужчина и женщина погибли на месте.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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