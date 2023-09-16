Российские военные нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю возле села Стрелечья Харьковской области. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек получил ранение и был госпитализирован.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты вблизи с. Стрелечья нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован", - написал Синегубов.

Также он сообщил, что сегодня россияне обстреляли село Петропавловка Купянского района. Ранен гражданский мужчина 23 лет. Поврежден автомобиль (на фото). Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, сегодня российские войска нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. Известно о пяти пострадавших. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

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