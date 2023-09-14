РФ продолжает обстреливать Херсонскую область. Фото: Facebook

В части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

Решение принял Совет обороны Херсонской области.

"На Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - говорится в заявлении главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Это касается следующих населенных пунктов: Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львово, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Мелового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

В части Херсонщины объявили обязательную эвакуацию

Напомним, сегодня в результате ночного обстрела Херсонской области погиб ребенок, есть раненые.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.