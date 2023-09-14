В части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

Решение принял Совет обороны Херсонской области.

"На Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - говорится в заявлении главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Это касается следующих населенных пунктов: Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львово, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Мелового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

Напомним, сегодня в результате ночного обстрела Херсонской области погиб ребенок, есть раненые.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.