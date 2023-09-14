Ночью 14 сентября россияне обстреляли поселок Новодмитровка Херсонской области. Ранены три человека, в том числе семилетний ребенок, который скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Оккупанты накрыли огнем Новодмитровку. Попали в жилой сектор. Ранения получили три человека. Среди них – двое братьев 7 и 14 лет. К сожалению, от полученных травм младший мальчик погиб на месте", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что 14-летний подросток госпитализирован с многочисленными ранениями. Его состояние оценивается как тяжелое.

Также травмированы трое прибежавших на помощь детям соседей. Их госпитализировали. Под обстрел попала и карета скорой помощи. Поврежден автомобиль, медики не пострадали, сообщил Прокудин.

Прокуратура Херсонской области публикует фото с места обстрела.

На днях Херсонскую область за сутки обстреляли 59 раз. Три человека погибли, восемь ранены.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

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